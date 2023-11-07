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Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил уникальное достижение НХЛ

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил уникальное достижение НХЛ
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Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз повторил уникальное достижение в Национальной хоккейной лиге для игроков своего амплуа. Американец забил пять голов и отдал 15 результативных передач в первых 12 встречах сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Ганье, Кейн) – 06:42 (pp)     1:1 Хьюз (Кузьменко, Гронек) – 11:30     2:1 Зутер (Джошуа, Коул) – 13:22     3:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 14:52 (pp)     3:2 Драйзайтль (Фёгеле) – 27:38     4:2 Хёгландер (Лафферти) – 30:52     5:2 Миллер (Хьюз, Гронек) – 47:51 (pp)     6:2 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 59:04 (pp)    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), лишь двум защитникам в истории НХЛ удавалось забросить 5+ шайб и отдать 15+ ассистов в стартовых 12 матчах чемпионата. Ранее это удавалось только хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Джону Карлсону (5+16 в сезоне-2019/2020) и легенде «Бостон Брюинз» Бобби Орру (5+17 в сезоне-1974/1975).

Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).

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