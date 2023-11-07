Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил уникальное достижение НХЛ

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз повторил уникальное достижение в Национальной хоккейной лиге для игроков своего амплуа. Американец забил пять голов и отдал 15 результативных передач в первых 12 встречах сезона.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), лишь двум защитникам в истории НХЛ удавалось забросить 5+ шайб и отдать 15+ ассистов в стартовых 12 матчах чемпионата. Ранее это удавалось только хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Джону Карлсону (5+16 в сезоне-2019/2020) и легенде «Бостон Брюинз» Бобби Орру (5+17 в сезоне-1974/1975).

Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).