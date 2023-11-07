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«Он не разучился забивать». Тренер «Вашингтона» высказался о безголевой серии Овечкина

«Он не разучился забивать». Тренер «Вашингтона» высказался о безголевой серии Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о ситуации Александра Овечкина. Российский капитан «столичных» не забивает уже четыре матча подряд.

«Он не разучился забивать. Я думаю, что есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше, находясь без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы поговорили об этом. Он становится всё лучше в этих моментах.

Процент реализации бросков Овечкина всего 4,7? Мы просто реализуем шансы не совсем на том уровне, на который рассчитывали. Иногда в ходе вашей карьеры, в ходе сезона или по каким-либо причинам игра в атаке на какое-то время угасает. А потом неожиданно что-нибудь разжигает её.

Голы придут. Всё придёт», — приводит слова Карбери The Hockey News.

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