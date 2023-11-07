Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Должен быть бум!» Карбери рассказал, как можно помочь Овечкину преодолеть сухую серию

«Должен быть бум!» Карбери рассказал, как можно помочь Овечкину преодолеть сухую серию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о ситуации Александра Овечкина.

«Исправление ситуации Овечкина? У команды есть план, как найти решение и в конечном итоге заставить его забивать. Прежде всего его опасные броски и игра в большинстве, с которой есть сложности, — в основе всего этого лежит большее количество движений и передача шайбы в нужные участки льда, а не наличие на льду одной зоны повышенной опасности.

Его бросок, игра в большинстве — мы можем ему немного помочь в этих компонентах. Мы всегда будем искать различные варианты, как можем помочь ему выбраться на ещё большее количество позиций, из которых он сможет создать момент и показать все свои навыки.

Отчасти дело в передачах. Наши пасы в большинстве, передачи ему… Но он также может помочь в этом деле, вернувшись на свой уровень. Он может корректировать определённые передачи, понимать, когда опасный момент вот-вот будет создан. Когда мы немного сдадим, когда команда проседает, он скажет: «Хорошо, давайте наш план «Б». И это должен быть бум! Взрыв! Вот над этим мы всё ещё работаем», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Материалы по теме
«Овечкин обогнал Гретцки много лет назад». Ови стал лучшим снайпером в истории
«Овечкин обогнал Гретцки много лет назад». Ови стал лучшим снайпером в истории
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android