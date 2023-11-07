«Должен быть бум!» Карбери рассказал, как можно помочь Овечкину преодолеть сухую серию

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о ситуации Александра Овечкина.

«Исправление ситуации Овечкина? У команды есть план, как найти решение и в конечном итоге заставить его забивать. Прежде всего его опасные броски и игра в большинстве, с которой есть сложности, — в основе всего этого лежит большее количество движений и передача шайбы в нужные участки льда, а не наличие на льду одной зоны повышенной опасности.

Его бросок, игра в большинстве — мы можем ему немного помочь в этих компонентах. Мы всегда будем искать различные варианты, как можем помочь ему выбраться на ещё большее количество позиций, из которых он сможет создать момент и показать все свои навыки.

Отчасти дело в передачах. Наши пасы в большинстве, передачи ему… Но он также может помочь в этом деле, вернувшись на свой уровень. Он может корректировать определённые передачи, понимать, когда опасный момент вот-вот будет создан. Когда мы немного сдадим, когда команда проседает, он скажет: «Хорошо, давайте наш план «Б». И это должен быть бум! Взрыв! Вот над этим мы всё ещё работаем», — приводит слова Карбери The Hockey News.