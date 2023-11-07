«У СКА все «выключенные» были». Экс-защитник «Спартака» — о голе на последних секундах

Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин оценил развязку матча красно-белых со СКА (3:2). Москвичи забили победный гол на последней секунде встречи.

«Фартануло «Спартаку», конечно. Выиграли вбрасывание за две секунды до сирены, вратарь СКА не ожидал этого броска или не видел. Получился гол.

Как надо стоять в защите, чтобы такого не допускать? Чтобы такого не допускать, нельзя проигрывать вбрасывание. А игрок СКА проиграл его вчистую, и спартаковец сразу вывел под бросок партнёра. Если бы армеец хотя бы поборолся на точке, тогда время бы вышло и ничего бы не было. А так «проспали» гол, «Спартак» всё как по нотам разыграл (смеётся).

Армейцы ждали овертайма и расслабились? Все ждали овертайма. Но игрокам нельзя так делать. Я помню случай, когда Славка Анисин (Вячеслав Анисин, форвард сборной СССР, участник Суперсерии 1972 года с Канадой. — Прим. «Чемпионата») вообще забил сразу, как только судья вбросил шайбу. Ударил по ней — гол. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Играть надо с первой до последней секунды. А ответственность за это несёт центральный нападающий обороняющейся команды. Он должен был всех расставить в своей зоне так, чтобы, даже если бы вбрасывание игрок проиграл, кто-то поймал шайбу на себя. Но у СКА все «выключенные» были. Думали, уже ничья. Справедливый исход? Везёт сильнейшим, знаете, как говорят. В этот день «Спартак» был сильнее СКА», — цитирует Пачкалина «РБ Спорт».

Ранее советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский прокомментировал эмоциональную победу в матче со СКА.