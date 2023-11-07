Таратухин: судьи как-то слишком уж неуважительны были по отношению к СКА

Экс-нападающий сборной России, «Авангарда» и «Салавата Юлаева» Андрей Таратухин прокомментировал игру «Спартака» и СКА, а также высказался о судействе в матче.

«Кроме как несчастным случаем никак нельзя охарактеризовать то, что случилось с армейской командой в концовке третьего периода, когда с сиреной в ворота питерцев влетела решающая шайба. При этом я не скажу, что СКА играл хуже. Команде пришлось много играть в меньшинстве, дважды в формате «5х3», хотя мне показалось, что несколько зафиксированных у армейцев нарушений были весьма сомнительными, в частности за сдвиг ворот.

Это раньше можно было легко взять плечом и сдвинуть ворота, при нынешних технологиях, при том, как сейчас укреплены ворота, подобными вещами вратари уже «не балуются». Серебрякову ошибочно выписали штраф за сдвиг ворот.

Вообще, судьи как-то слишком уж неуважительны были по отношению к гостям. Тем не менее питерцы с серьёзной задачей игры в меньшинстве, можно сказать, справились. Самым логичным исходом матча было бы определение победителя по буллитам», — сказал Таратухин в интервью Allhockey.

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга набрал 14 минут штрафа, московский клуб — шесть.