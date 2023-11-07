Красоткин назвал голкипера НХЛ, который лучше всех играет клюшкой

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин заявил, что считает вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина — лучшим по игре клюшкой.

«Кого считаю лучшим вратарём по игре клюшкой? Игоря Шестёркина прежде всего. Кроме того, последние годы Майк Смит в этом был хорош.

В глазах темнеет после того как шайба попадает в голову? Смотря как попадёт. Когда шайба вылетает из-под игроков и попадает в подбородок — на секунду-две теряешься, может случиться небольшой нокдаун.

Как избавиться от боязни шайбы? У меня страха никогда не было. Вратарь не должен бояться шайбы. С таким страхом очень тяжело играть в воротах», — приводит слова Красоткина сайт КХЛ.

Ранее Красоткин подробно рассказал, как из-за пробок бежал два километра через мост на игру со «Спартаком» (4:3).