«Овечкин не застрахован от этой тенденции». THN — о проблемах хоккеиста в атаке в сезоне

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась мнением о проблемах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Прежде всего проблемы в атаке выходят за рамки игры восьмого номера. Никто ещё не нажал кнопку включения форчека «Вашингтона». Мало того что отскоки не достигают цели, так ещё и игроки «мажут» мимо передач в клюшку. Плюс неудачные сочетания и броски, после которых шайба летит высоко или просто мимо ворот.

Овечкин не застрахован от этой тенденции. 24 его попытки бросить были заблокированы, а 21 раз после его броска шайба не попала в створ. Пару высококлассных шансов он просто не смог реализовать, а несколько раз после его бросков шайба летела слишком высоко. Иногда он был не в своей зоне, или шайба оказывалась просто вне его досягаемости.

Тем не менее Овечкин остаётся собой, как и его бесподобный бросок. Он пускает шайбу со средней скоростью 59,23 мили в час (около 95,3 км/ч. — Прим. «Чемпионата»). По данным NHL Edge, 18 из его бросков полетели со скоростью 70-80 миль в час (112-128 км/ч. — Прим. «Чемпионата»), 15 — со скоростью 80-90 миль в час (129-144 км/ч. — Прим. «Чемпионата») и семь — со скоростью 90-100 миль в час (145-160 км/ч. — Прим. «Чемпионата»).

Если посмотреть на снижение его реализации, то 37% бросков приходится на «офис», а 11% — из пространства перед воротами. Его единственный гол голкиперу — не в пустые — в этом сезоне был забит в результате атаки, где он находился в идеальной позиции для лёгкого гола, когда его вывели передачей на пустой угол ворот», — приводит слова Сильбер The Hockey News.