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Артём Зуб восстановился от повреждения после попадания шайбы от Овечкина

Артём Зуб восстановился от повреждения после попадания шайбы от Овечкина
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Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб восстановился от повреждения и тренировался в общей группе. Об этом сообщает журналист Брюс Гарриоч на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Артём Зуб в матче с «Вашингтон Кэпиталз» получил рассечение после броска соотечественника, форварда «столичных» Александра Овечкина с близкого расстояния. После броска Зуб упал на лёд, но смог самостоятельно подняться и уйти в раздевалку. Сам матч завершился разгромной победой «Оттавы» со счётом 6:1. Зуб в этой встрече забросил одну шайбу.

В текущей регулярке Национальной хоккейной лиги Зуб провёл четыре игры, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с четырьмя минутами штрафа.

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