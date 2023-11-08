«Не могу исключать травмы». Аналитик TSN оценила шансы Овечкина не побить рекорд Гретцки

Журналистка TSN Шерил Паундер поделилась мнением о погоне 38-летнего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного Уэйна Гретцки. Североамериканский аналитик оценила шансы капитана столичной команды не добраться до заветной вехи в 895 голов.

«25%. Потому что я верю в него! 75%, что он сделает это. Я уверена, что он будет играть до конца. Он же девять раз забивал 50+ голов. Но травмы — это то, что я не могу исключать, учитывая его возраст. Я знаю, что он был стабилен, но вопросы здоровья — это то, что ты никогда не сможешь предсказать. Никогда нельзя предугадать, с чем придётся иметь дело. Вот почему я выбрала 25%», — сказала Паундер в эфире TSN.

Напомним, на счету Овечкина 824 гола за 19 сезонов в НХЛ. Нападающий «Кэпиталз» располагается в 70 шайбах от Уэйна Гретцки и в 71 — от нового рекорда лиги. Легендарный канадец смог забросить 894 шайбы в НХЛ.