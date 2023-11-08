Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не могу исключать травмы». Аналитик TSN оценила шансы Овечкина не побить рекорд Гретцки

«Не могу исключать травмы». Аналитик TSN оценила шансы Овечкина не побить рекорд Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка TSN Шерил Паундер поделилась мнением о погоне 38-летнего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного Уэйна Гретцки. Североамериканский аналитик оценила шансы капитана столичной команды не добраться до заветной вехи в 895 голов.

«25%. Потому что я верю в него! 75%, что он сделает это. Я уверена, что он будет играть до конца. Он же девять раз забивал 50+ голов. Но травмы — это то, что я не могу исключать, учитывая его возраст. Я знаю, что он был стабилен, но вопросы здоровья — это то, что ты никогда не сможешь предсказать. Никогда нельзя предугадать, с чем придётся иметь дело. Вот почему я выбрала 25%», — сказала Паундер в эфире TSN.

Напомним, на счету Овечкина 824 гола за 19 сезонов в НХЛ. Нападающий «Кэпиталз» располагается в 70 шайбах от Уэйна Гретцки и в 71 — от нового рекорда лиги. Легендарный канадец смог забросить 894 шайбы в НХЛ.

Материалы по теме
«Он будет играть вечно». Овечкин идёт на антирекорд в погоне за Гретцки
«Он будет играть вечно». Овечкин идёт на антирекорд в погоне за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android