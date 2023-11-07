Немецкая хоккейная лига вводит обязательную защиту шеи с 1 января 2024 года

Немецкая хоккейная лига обязала всех игроков носить защиту шеи начиная с 1 января 2024 года. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в соцсети Х (ранее Twitter). Отмечается, что решение было принято после единогласного голосования спортивных директоров 14 клубов лиги.

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.

Ранее о введении обязательной защиты шеи хоккеистов заявила Западная юниорская хоккейная лига Канады (WHL).