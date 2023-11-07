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Майоров: слова Харкимо о «Йокерите» в КХЛ? Он не очень лоялен к России

Майоров: слова Харкимо о «Йокерите» в КХЛ? Он не очень лоялен к России
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров прокомментировал слова бывшего владельца и председателя правления «Йокерита» Харри Харкимо, который заявил, что «жалеет о том, что клуб вступил в КХЛ».

«Слова Харкимо? Ну, это его слова. Что я могу думать? Я ничего не думаю, это его мнение, а другой сказал бы, что нет, это было правильно.

Насколько я знаю Харкимо, с которым я плотно общался в течение трёх лет, пока работал тренером в «Йокерите», он не очень лоялен к России. Он находился под влиянием каких-то сведений типа того, что Сталин убил Ленина, вот такие вот вещи говорил. Поэтому у него есть своё мнение, он считает, что это ошибка была. Ну, что сделаешь! А куда им было деться-то? Российские бизнесмены финансировали «Йокерит», — сказал Майоров в интервью «ВсёПроСпорт».

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