Вратарь «Эдмонтона» Кэмпбелл с зарплатой в $ 5 млн выставлен на драфт отказов

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Джек Кэмпбелл выставлен на драфт отказов, сообщает пресс-служба «нефтяников». Отметим, что зарплата хоккеиста в сезоне составляет $ 5 млн.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 31-летний вратарь сыграл пять матчей, в которых одержал одну победу с 87,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,50. За свою карьеру в НХЛ Кэмпбелл выступал за «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Торонто Мэйпл Лифс».

В составе сборной США Джек становился чемпионом мира на юниорском и молодёжном чемпионатах мира.

После 11 сыгранных встреч «Эдмонтон Ойлерз» одержал две победы и с пятью результативными баллами находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.