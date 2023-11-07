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А. Заварухин: причины шести побед подряд у «Трактора»? Секретная тайна, не могу рассказать

А. Заварухин: причины шести побед подряд у «Трактора»? Секретная тайна, не могу рассказать
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал крупную победу над ЦСКА (4:0) в Москве.

«Классная игра в нашем исполнении. Ребята молодцы — каждый период выиграли. Классная поддержка сегодня была. Московская диаспора пришла и здорово нас поддерживала. Самое главное, что взяли два очка. Идём дальше.

Шестая победа подряд, как объяснить такое волшебное преображение команды? Это секретная тайна. Я не могу рассказать. Есть свои секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное — ребята доверяют мне, а я доверяю ребятам.

Калинин и Сошников играют в одном звене, почему именно Никита действует в центре? Никита выполняет большой объём работы. Мы довольны. Там тройка собрана так, что любой может сыграть в центре. Тот же Робинсон играет на «точке». По протоколу Никита Сошников идёт как центральный нападающий.

Как оценю игру Данила Юртайкина, в ЦСКА он чаще всего играл в нижних звеньях? У нас нет делений по составам. Люди из четвёртого звена у нас играют в большинстве. Ещё хоть одну команду назовите мне, где два человека из четвёртого звена выходят в большинстве?» — приводит слова Заварухина сайт «Трактора».

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