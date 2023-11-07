«Игровой эпизод, не вижу криминала». Форвард «Лады» Фисенко — о драке Вербы и Зинченко

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко рассказал о драке между форвардом «Авангарда» Марком Вербой и игроком атаки СКА Иваном Зинченко.

«Я пересматривал этот эпизод, и вы знаете, скажу вам такое своё мнение по этому поводу: те, кто хоть раз скидывал перчатки и дрался, независимо от того, на льду или где-то ещё, знают, что иногда в порыве драки трудно себя контролировать. И ты можешь уже не обратить внимания, что соперник находится на одном колене или двух – в зависимости от ситуации.

Поэтому не думаю, что Верба хотел специально нанести травму. Конечно, в порыве эмоций не всегда себя контролируешь. Особенно когда по тебе тоже стараются нанести удары, причинить тебе урон. Так что думаю, это игровой эпизод. По-моему, там ребята друг перед другом извинились. Я здесь в принципе ничего такого не вижу. Надо всегда быть готовым. Даже если ты падаешь. Это драка.

Случалось, что бил лежащего или меня били, когда оказывался в лежачем положении? Может быть, и было. Не могу вспомнить. Но, повторюсь, если человек принёс извинения и сказал, что это сделано не специально, ничего страшного нет.

Как я сказал, в драке иногда трудно остановиться. Иногда ты в ситуации, когда уже не осознаёшь, что соперник на колене. И хотя вас разнимают, удар у тебя уже пошёл, поэтому не можешь остановиться. Те, кто дрался и дерётся, знают, что если удар пошёл, то его трудно остановить. Не вижу здесь криминала», — цитирует Фисенко «Известия».