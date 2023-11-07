«Смесь мастерства и везения». Канадский вратарь «Трактора» о голе Кравцова с острого угла

Канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале после победы над ЦСКА (4:0) прокомментировал гол нападающего челябинского клуба Виталия Кравцова с отрицательного угла.

«Думаю, в этой ситуации смесь мастерства и везения. Такие вещи случаются иногда с вратарями. Виталий — отличный игрок, он нашёл возможность для такого броска.

Никакого отдельного настроя на ЦСКА у меня не было — я настраивался на него так же, как и на каждую игру. Важно готовиться к матчам так же, как и всегда, и в этом плане я последователен. К концу игры я ощущал усталость, учитывая, что соперник находился в нашей зоне практически целый период. Было тяжело физически, но, думаю, мы сыграли хорошо. Оборона играла у нас плотно, и очень позитивно, что мы так здорово сыграли против такого большого клуба», — цитирует Фукале ТАСС.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет дома с омским «Авангардом». «Трактор» отправится в Санкт-Петербург на матч со СКА. Обе встречи состоятся 9 ноября.