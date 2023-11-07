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Защитник ЦСКА Диц после поражения от «Трактора»: нет никакой трагедии, сезон очень длинный

Защитник ЦСКА Диц после поражения от «Трактора»: нет никакой трагедии, сезон очень длинный
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Защитник ЦСКА Даррен Диц подвёл итоги домашнего поражения от «Трактора» (0:4).

«Игра у нас сегодня не получилась. Сложно что-то прокомментировать. Нет никакой трагедии. Сезон очень длинный. Такие серии игр бывают. Конечно, это нежелательно, но такое бывает. В третьем периоде мы хотели перевести шайбу в зону атаки и играть там, нагружая вратаря и стараясь забить.

Слышали ли скандирования фанатов в наш адрес? Да, я слышал, что они всегда поддерживают нас, даже когда игра не идёт. Мы всегда стараемся и благодарны им за поддержку. Она очень важна для нас», — приводит слова Дица «РБ Спорт».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет дома с омским «Авангардом». «Трактор» отправится в Санкт-Петербург на матч со СКА. Обе встречи состоятся 9 ноября.

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