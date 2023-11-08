Фёдоров обращался к судьям, чирлидерши зажигали на трибуне, «Трактор» обыграл ЦСКА. Фото

2 ноября в Москве прошёл матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 4:0.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог крупного поражения от «Трактора» (0:4) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В очередной раз соперника с победой. «Трактор» играл хорошо и использовал все наши оплошности. Не скажу, что у нас фундаментальные проблемы в плане каких-то наших тактических или технических действий всей команды, но счёт на табло. Как бы странно это ни звучало, но у меня нет больших претензий к ребятам. Я точно знаю – характер и наше мастерство никуда не делись. Но пока проходим такой период времени, где маловато у нас огня и эмоций, чтобы сыграть на победу.

Отсутствие Григоренко? Думаю, что Миша скоро к нам присоединится. Небольшое недомогание. Когда основные игроки не играют, в какой-то степени это повлияло», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.