Никита Кучеров отметился голом в третьей игре НХЛ подряд

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает по ходу первого периода со счётом 1:0.

На 22-й секунде счёт открыл российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Ему ассистировали Брэндон Хагель и Брейден Пойнт.

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Россиянин забивает в третьем матче Национальной хоккейной лиги подряд. Ранее Кучеров отличился в игре с «Оттавой» (6:4) и оформил дубль в матче с «Торонто» (6:5 ОТ). Всего на счету нападающего в текущем сезоне НХЛ 21 (10+11) очко.