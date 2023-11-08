Никита Кучеров отметился голом в третьей игре НХЛ подряд
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает по ходу первого периода со счётом 1:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1-й период
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хагель, Пойнт) – 00:22 0:2 Пол (Стэмкос, Хедман) – 07:15 0:3 Барре-Буле – 09:09 (pp) 0:4 Эйссимонт (Хедман, Чернак) – 13:47
На 22-й секунде счёт открыл российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Ему ассистировали Брэндон Хагель и Брейден Пойнт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Россиянин забивает в третьем матче Национальной хоккейной лиги подряд. Ранее Кучеров отличился в игре с «Оттавой» (6:4) и оформил дубль в матче с «Торонто» (6:5 ОТ). Всего на счету нападающего в текущем сезоне НХЛ 21 (10+11) очко.
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