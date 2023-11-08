Александр Овечкин ответил на вопрос о своей результативности в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей результативности в текущем сезоне НХЛ.

«У меня есть шансы, но иногда нужно просто посмотреть на себя и подумать, что в определённом моменте следует сделать по-другому. Я думаю, что это просто период времени, когда удача не твоей стороне, не на твоём пути, невезение и всё такое», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин принял участие в 10 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ и забил всего два гола. Овечкин не может отличиться уже в четырёх матчах подряд. Суммарно 38-летний нападающий набрал восемь очков, к двум голам добавив шесть результативных передач. В двух матчах подряд на старте сезона российский нападающий ни разу не смог нанести броски в створ ворот соперников.