Александр Овечкин оценил старт нового сезона для «Вашингтона» в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил выступление своей команды на старте нового сезона НХЛ.

«Я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Каждый раз, когда происходит смена тренерского штаба и приходят новые игроки, это новая система, нам нужно больше, чем просто пять игр с предсезонными матчами. Очевидно, это другой темп, другая атмосфера, но сейчас, я думаю, мы приближаемся к тому, какими хотим быть», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин принял участие в 10 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ и забил два гола.

«Вашингтон» набрал 11 очков в 10 матчах со старта сезона-2023/2024. Столичная команда занимает 12-е место в Восточной конференции.