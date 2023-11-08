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Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости идёт перерыв перед третьим периодов. Счёт 5:0 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Артемий Панарин, он также записал в свой актив результативную передачу. Таким образом россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Панарин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и 13 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 223 гола и 458 результативных передач в 602 матчах.

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