Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» одержать победу над «Баффало»
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Сегодня, 8 октября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0 – ОТ).
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились два американца Тони Деанджело и Брэди Шей и чех Мартин Нечас. На счету российского защитника Дмитрия Орлова результативная передачу.
За «Баффало» голами отличились американец Алекс Так и швед Расмус Далин.
После 13 матчей «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции с 16 очками. «Баффало» расположился на десятом месте, набрав 13 очков в 13 играх.
Следующий матч «Каролина» проведёт с «Флорида Пантерз», а «Баффало» сыграет с «Миннесота Уайлд».
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