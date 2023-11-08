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Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» одержать победу над «Баффало»

Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» одержать победу над «Баффало»
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Сегодня, 8 октября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0 – ОТ).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились два американца Тони Деанджело и Брэди Шей и чех Мартин Нечас. На счету российского защитника Дмитрия Орлова результативная передачу.

За «Баффало» голами отличились американец Алекс Так и швед Расмус Далин.

После 13 матчей «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции с 16 очками. «Баффало» расположился на десятом месте, набрав 13 очков в 13 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Флорида Пантерз», а «Баффало» сыграет с «Миннесота Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Деанджело – 12:43 (pp)     1:1 Так – 23:51     2:1 Шей (Ахо, Орлов) – 47:54     2:2 Далин (Томпсон, Миттельштадт) – 49:23 (pp)     3:2 Нечас (Ахо, Шей) – 61:30    
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