Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» одержать победу над «Баффало»

Сегодня, 8 октября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0 – ОТ).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились два американца Тони Деанджело и Брэди Шей и чех Мартин Нечас. На счету российского защитника Дмитрия Орлова результативная передачу.

За «Баффало» голами отличились американец Алекс Так и швед Расмус Далин.

После 13 матчей «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции с 16 очками. «Баффало» расположился на десятом месте, набрав 13 очков в 13 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Флорида Пантерз», а «Баффало» сыграет с «Миннесота Уайлд».