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Никита Кучеров признан первой звездой матча с «Монреалем»

Никита Кучеров признан первой звездой матча с «Монреалем»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу во встрече со счётом 5:3

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча. Первой звездой стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, в активе которого заброшенная шайба и результативная передача. Второй звездой признан канадский нападающий «Лайтнинг» Алекс Барре-Буле, отметившийся заброшенной шайбой.

Третья звезда — голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо, совершивший по ходу сегодняшней встречи 24 спасения.

Напомним, Никита Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

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