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Клим Костин эффектным образом забил первый гол за «Детройт», красиво переиграв Куика

Клим Костин эффектным образом забил первый гол за «Детройт», красиво переиграв Куика
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе гостей, помимо прочих, заброшенной шайбой отметился российский нападающий Клим Костин. Он эффектным образом забил гол за «Детройт», красиво переиграв Джонатана Куика. Эта шайба стала для Костина первой в составе «Детройта».

Отметим, что в активе Костина это первое результативное действие в 10 матчах за свой клуб в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне регулярки в составе «Эдмонтона» Костин провёл 57 матчей, забил 11 голов и стал автором 10 результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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