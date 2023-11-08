«Тампа» в матче с «Монреалем» повторила достижение 29-летней давности

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу во встрече со счётом 5:3.

В первом периоде хоккеисты «Тампы» забросили в ворота соперника четыре безответные шайбы. Благодаря этому «Лайтнинг» стали первой командой за последние 29 лет, которой удалось забросить минимум четыре шайбы в ворота соперника в первом периоде матча НХЛ в течение двух дней подряд. Во вчерашней встрече с «Торонто» хоккеисты «Лайтнинг» также забросили четыре шайбы в первом периоде.

В последний раз подобное достижение покорялось «Лос-Анджелес Кингз» в сезоне-1993/1994.