«Сан-Хосе» одержал первую победу в 12-м матче сезона, обыграв «Филадельфию»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Филадельфией». Победу в матче одержали «Шаркс» со счётом 2:1.

Счёт уже на второй минуте матча открыл Энтони Дюклер с передач Кевина Лабанка и Микаэля Гранлунда. В середине второго периода удвоил преимущество «Сан-Хосе» Вильям Эклунд. Форвард «Филадельфии» Джоэль Фараби сократил отставание в концовке второго периода, но на большее гостей не хватило. «Сан-Хосе» одержал первую победу в текущем сезоне в 12-м матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-1995/1996 «Сан-Хосе» также впервые выиграл лишь в 12-м матче сезона (было семь поражений в основное время и четыре ничьих). Антирекорд лиги принадлежит «Рейнджерс» – 15 игр без побед со старта сезона-1943/1944.