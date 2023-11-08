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«Сан-Хосе» одержал первую победу в 12-м матче сезона, обыграв «Филадельфию»

«Сан-Хосе» одержал первую победу в 12-м матче сезона, обыграв «Филадельфию»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Филадельфией». Победу в матче одержали «Шаркс» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Дюклер (Лабанк, Гранлунд) – 01:43     2:0 Эклунд (Дюклер) – 36:18 (pp)     2:1 Фараби (Санхайм, Лотон) – 38:51    

Счёт уже на второй минуте матча открыл Энтони Дюклер с передач Кевина Лабанка и Микаэля Гранлунда. В середине второго периода удвоил преимущество «Сан-Хосе» Вильям Эклунд. Форвард «Филадельфии» Джоэль Фараби сократил отставание в концовке второго периода, но на большее гостей не хватило. «Сан-Хосе» одержал первую победу в текущем сезоне в 12-м матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-1995/1996 «Сан-Хосе» также впервые выиграл лишь в 12-м матче сезона (было семь поражений в основное время и четыре ничьих). Антирекорд лиги принадлежит «Рейнджерс» – 15 игр без побед со старта сезона-1943/1944.

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