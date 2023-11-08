Реакция игроков «Сан-Хосе» на первую победу в сезоне после 11 поражений подряд

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Филадельфией». Победу в матче одержали «Шаркс» со счётом 2:1.

«Сан-Хосе» одержал первую победу в текущем сезоне в 12-м матче. Хоккеисты «Шаркс» бурно праздновали свою первую победу в сезоне, обнимая голкипера Маккензи Блэквуда, совершившего 38 сейвов. Вратарь был признан первой звездой матча.

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В сезоне-1995/1996 «Сан-Хосе» также впервые выиграл лишь в 12-м матче сезона (было семь поражений в основное время и четыре ничьих). Антирекорд лиги принадлежит «Рейнджерс» – 15 игр без побед со старта сезона-1943/1944.