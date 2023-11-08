Кучеров набрал 750-е очко в НХЛ. В активе россиянина 11 очков в последних трёх матчах

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился по ходу матча с «Монреалем» (5:3) заброшенной шайбой и результативной передачей. В активе форварда теперь 22 набранных очка в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал автором 10 голов и 12 результативных передач и единолично возглавил гонку бомбардиров лиги.

Эта шайба стала 10-й для россиянина в сезоне и четвёртой – в последних трёх матчах. Кроме того, Кучеров отпраздновал юбилей в 750 очков за карьеру в НХЛ, став четвёртым игроком «Тампы», кому покорился этот рубеж, и 13-м – среди россиян за всю историю лиги. Отметим, что Кучеров набрал 11 (4+7) очков в последних трёх матчах.

Напомним, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу во встрече со счётом 5:3.