«Выпил четыре банки пива». Главный тренер «Сан-Хосе» пошутил о первой победе в сезоне

Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн пошутил на пресс-конференции, что бурно праздновал первую победу «Шаркс» в текущем сезоне. На домашней площадке «акулы» одержали долгожданную победу в матче с «Филадельфией» (2:1). Для первой победы в сезоне «Шаркс» понадобилось 12 матчей.

«Я пил четвёртую банку пива, когда мне пришлось выйти и поговорить с вами, ребята», — пошутил Куинн на послематчевой пресс-конференции.

В сезоне-1995/1996 «Сан-Хосе» также впервые выиграл лишь в 12-м матче сезона (было семь поражений в основное время и четыре ничьих). Антирекорд лиги принадлежит «Рейнджерс» – 15 игр без побед со старта сезона-1943/1944.