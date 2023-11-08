Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Они были превосходны». Лавиолетт похвалил звено Панарина за игру в матче с «Детройтом»

«Они были превосходны». Лавиолетт похвалил звено Панарина за игру в матче с «Детройтом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт похвалил звено Артемия Панарина с Алекси Лафреньером и Винсентом Трочеком в матче с «Детройтом» (5:3). Россиянин стал автором шайбы и результативной передачи. «Синерубашечники» вели по ходу матча со счётом 5:0 и позволили сопернику забросить три безответные шайбы.

«Я думаю, что их звено показало себя действительно хорошо. Трочек сыграл отлично. Лафреньер был действительно хорош, так же как и Артемий. Нам нужно поговорить о некоторых неприятных вещах, которые произошли с нами в третьем периоде, но мы разберём это завтра. Сегодня их звено сыграло превосходно», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

Материалы по теме
Невероятный Панарин повторил достижение Ягра! Два шага отделяют его от великого рекорда
Видео
Невероятный Панарин повторил достижение Ягра! Два шага отделяют его от великого рекорда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android