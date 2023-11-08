«Они были превосходны». Лавиолетт похвалил звено Панарина за игру в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт похвалил звено Артемия Панарина с Алекси Лафреньером и Винсентом Трочеком в матче с «Детройтом» (5:3). Россиянин стал автором шайбы и результативной передачи. «Синерубашечники» вели по ходу матча со счётом 5:0 и позволили сопернику забросить три безответные шайбы.

«Я думаю, что их звено показало себя действительно хорошо. Трочек сыграл отлично. Лафреньер был действительно хорош, так же как и Артемий. Нам нужно поговорить о некоторых неприятных вещах, которые произошли с нами в третьем периоде, но мы разберём это завтра. Сегодня их звено сыграло превосходно», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.