Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Приближается зима, нужно быть готовым». Панарин пошутил на вопрос о своей причёске

«Приближается зима, нужно быть готовым». Панарин пошутил на вопрос о своей причёске
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил в ответ на замечание журналиста о том, что его лысая голова понемногу начинает обрастать волосами. Также журналист подметил отличную работу россиянина в отборе шайбы в матче с «Детройтом» (5:3).

«Рад, что кто-то заметил мою работу в отборе (смеётся). Обычно вы, ребята, просто ищете мои ошибки. Нам хорошо играть друг с другом. Мы играем в отборе всей пятёркой.

Моя лысая голова потихоньку обрастает волосами? Приближается зима, поэтому нужно быть к этому готовым. Становится слишком холодно», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Россиянин стал автором шайбы и результативной передачи. Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Нападающий набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

Материалы по теме
Невероятный Панарин повторил достижение Ягра! Два шага отделяют его от великого рекорда
Видео
Невероятный Панарин повторил достижение Ягра! Два шага отделяют его от великого рекорда
Материалы по теме
Фото
Панарин кардинально изменил свой стиль, побрившись налысо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android