«Приближается зима, нужно быть готовым». Панарин пошутил на вопрос о своей причёске

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил в ответ на замечание журналиста о том, что его лысая голова понемногу начинает обрастать волосами. Также журналист подметил отличную работу россиянина в отборе шайбы в матче с «Детройтом» (5:3).

«Рад, что кто-то заметил мою работу в отборе (смеётся). Обычно вы, ребята, просто ищете мои ошибки. Нам хорошо играть друг с другом. Мы играем в отборе всей пятёркой.

Моя лысая голова потихоньку обрастает волосами? Приближается зима, поэтому нужно быть к этому готовым. Становится слишком холодно», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Россиянин стал автором шайбы и результативной передачи. Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Нападающий набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.