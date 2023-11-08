«Сегодня у него был выходной». Главный тренер «Калгари» — о решении снять Юбердо с игры

Главный тренер «Калгари» Райан Хаска объяснил своё решение не выпускать на лёд самого высокооплачиваемого игрока команды Джонатана Юбердо в третьем периоде матча с «Нэшвиллом» (4:2). «Флэймз» отыгрались со счёта 0:2. Заработная плата Джонатана составляет $ 10,5 млн в год. Камера поймала момент, когда хоккеист сидел в самом углу скамейки запасных и понуро качал головой.

«Я думаю, что у Хаби сегодня был выходной. Перед началом третьего периода мы хотели добиться немного большего напора, и мы выбрали ребят, которые, как мы чувствовали, добавят интенсивности. Именно поэтому я снял с игры Юбердо и наше четвёртое звено.

Он в порядке. Это не то, через что кому-либо хотелось когда-либо пройти, но это иногда случается. Вы не можете играть на пять с плюсом каждый вечер. Бывает», — цитирует Хаску Sportsnet.