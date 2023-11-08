Источник: ХК «Спартак» может сыграть матч со СКА на футбольном стадионе «Открытие Арена»

ХК «Спартак» может сыграть матч на открытом воздухе со СКА на «Открытие Арене», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Совместно с футбольным клубом сейчас прорабатываются варианты по датам и сопернику.

Как сообщает источник, изначально планировалось сыграть 12 января с петербургским СКА, однако зимой футбольный клуб «Спартак» собирается провести реновацию газона на своём стадионе. В связи с этим также изучается возможность провести матч на открытом воздухе в конце декабря (22-го с «Динамо» Минск или 24-го с «Куньлунь Ред Стар»).

Напомним, 6 ноября в КХЛ прошёл матч между «Спартаком» и петербургским СКА. Победу со счётом 3:2 за секунду до конца матча вырвали хоккеисты «Спартака».