Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Куньлунь Ред Стар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Женская сборная России пропустила 16 безответных шайб от России U16

Женская сборная России пропустила 16 безответных шайб от России U16
Комментарии

8 ноября в Минске стартовал международный турнир «Кубок Президентского спортивного клуба». В стартовом матче турнира между собой сыграли две российские сборные — женская национальная команда и юниорская U16. Встреча завершилась победой России U16 с разгромным счётом 16:0. Разница по броскам составила 49:8.

В составе юниорской сборной России хет-триком отметился Андрей Молгачёв, по дублю оформили Никита Громаков, Андрей Пустовой и Максим Сельдемиров.

9 ноября в 12:00 мск сборная России U16 сыграет с командой Казахстана U18. В этот же день в 16:00 мск женская национальная команда России проведёт игру со сборной Беларуси U18.

Материалы по теме
Третьяк: ФХР продолжает вести работу с Минспортом для сохранения в стране молодых игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android