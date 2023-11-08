Женская сборная России пропустила 16 безответных шайб от России U16

8 ноября в Минске стартовал международный турнир «Кубок Президентского спортивного клуба». В стартовом матче турнира между собой сыграли две российские сборные — женская национальная команда и юниорская U16. Встреча завершилась победой России U16 с разгромным счётом 16:0. Разница по броскам составила 49:8.

В составе юниорской сборной России хет-триком отметился Андрей Молгачёв, по дублю оформили Никита Громаков, Андрей Пустовой и Максим Сельдемиров.

9 ноября в 12:00 мск сборная России U16 сыграет с командой Казахстана U18. В этот же день в 16:00 мск женская национальная команда России проведёт игру со сборной Беларуси U18.