«Вряд ли кто-то счастлив». Овечкин ярко высказался о проблемах «Вашингтона» в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о проблемах команды в атаке и о своём слабом завершении в нападении в нынешнем сезоне.

«Мы испытываем небольшие сложности, но, если посмотреть на все матчи, думаю, у нас было много шансов. Мы просто не могли поразить ворота соперника. Вот и всё.

Иногда ты не ждёшь, шайба рядом — и вдруг её уже нет. И ты такой: «Вот дерьмо, будет лучше, если я сделаю ещё один шаг или проеду подальше». Но я думаю, что это просто такой период времени.

Если вы спросите всех в раздевалке об очках, каждого игрока, не думаю, что кто-то скажет, что он сейчас счастлив. Как я уже сказал, у нас много моментов, мы просто не можем забить», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Александр Овечкин принял участие в 10 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ и забил два гола.

«Вашингтон» набрал 11 очков в 10 матчах со старта сезона-2023/2024. Столичная команда занимает 12-е место в Восточной конференции.