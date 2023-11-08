Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Куньлунь Ред Стар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вряд ли кто-то счастлив». Овечкин ярко высказался о проблемах «Вашингтона» в сезоне

«Вряд ли кто-то счастлив». Овечкин ярко высказался о проблемах «Вашингтона» в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о проблемах команды в атаке и о своём слабом завершении в нападении в нынешнем сезоне.

«Мы испытываем небольшие сложности, но, если посмотреть на все матчи, думаю, у нас было много шансов. Мы просто не могли поразить ворота соперника. Вот и всё.

Иногда ты не ждёшь, шайба рядом — и вдруг её уже нет. И ты такой: «Вот дерьмо, будет лучше, если я сделаю ещё один шаг или проеду подальше». Но я думаю, что это просто такой период времени.

Если вы спросите всех в раздевалке об очках, каждого игрока, не думаю, что кто-то скажет, что он сейчас счастлив. Как я уже сказал, у нас много моментов, мы просто не можем забить», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Александр Овечкин принял участие в 10 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ и забил два гола.

«Вашингтон» набрал 11 очков в 10 матчах со старта сезона-2023/2024. Столичная команда занимает 12-е место в Восточной конференции.

Материалы по теме
«Он будет играть вечно». Овечкин идёт на антирекорд в погоне за Гретцки
«Он будет играть вечно». Овечкин идёт на антирекорд в погоне за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android