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Овечкин объяснил, что нужно делать «Вашингтону», чтобы преодолеть спад

Овечкин объяснил, что нужно делать «Вашингтону», чтобы преодолеть спад
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о проблемах команды в атаке и о своём слабом завершении в нападении в нынешнем сезоне.

«Мы работаем над этим… новый главный тренер, новый тренер по игре в большинстве. Нам просто нужно время, чтобы понять, что нам следует делать.

Если у вас такой спад, когда вы не можете забросить, вам просто нужно работать и найти способ создавать моменты для себя, для своих товарищей по команде и найти способ забить», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Александр Овечкин принял участие в 10 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ и забил два гола.

«Вашингтон» набрал 11 очков в 10 матчах со старта сезона-2023/2024. Столичная команда занимает 12-е место в Восточной конференции.

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