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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков оценил игру «Трактора» при А. Заварухине

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков оценил игру «Трактора» при А. Заварухине
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал про игру челябинского «Трактора» при новом главном тренере Алексее Заварухине.

«В любом случае перед началом сезона у «Трактора» был высокий потенциал. Видимо, Алексей Заварухин нашёл какие-то рычаги управления и слова для того, чтобы замотивировать команду. Она стала играть на победу. Очень здорово, что такие изменения произошли. Неслучайно Заварухину сначала дали приставку «исполняющий обязанности», а затем уже не стали никого искать, потому что увидели, что у него получается. Отрадно, что у нас идёт на ведущих ролях новая волна тренеров. Я желаю успеха, чтобы Алексей и «Трактор» в целом поднимались как можно выше в турнирной таблице», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор» одержал шесть побед подряд. В матче накануне челябинский клуб обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:0.

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