Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков оценил игру «Трактора» при А. Заварухине

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал про игру челябинского «Трактора» при новом главном тренере Алексее Заварухине.

«В любом случае перед началом сезона у «Трактора» был высокий потенциал. Видимо, Алексей Заварухин нашёл какие-то рычаги управления и слова для того, чтобы замотивировать команду. Она стала играть на победу. Очень здорово, что такие изменения произошли. Неслучайно Заварухину сначала дали приставку «исполняющий обязанности», а затем уже не стали никого искать, потому что увидели, что у него получается. Отрадно, что у нас идёт на ведущих ролях новая волна тренеров. Я желаю успеха, чтобы Алексей и «Трактор» в целом поднимались как можно выше в турнирной таблице», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор» одержал шесть побед подряд. В матче накануне челябинский клуб обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:0.