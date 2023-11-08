Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Две шайбы «Металлурга» в матче с «Сибирью» отменили после видеопросмотров

В Магнитогорске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимает новосибирскую «Сибирь». Идёт третий период, счёт 6:3 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию встречи.

В конце второй двадцатиминутки форвард «Магнитки» Данила Юров забросил шестую шайбу в ворота гостей. Однако после видеопросмотра, запрошенного тренерским штабом «Сибири», шайбу отменили из-за положения «вне игры».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В середине третьего периода по этой же причине отменили шайбу Никиты Михайлиса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Главными арбитрами на встрече работают Денис Наумов и Евгений Ромасько.