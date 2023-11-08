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Две шайбы «Металлурга» в матче с «Сибирью» отменили после видеопросмотров

Две шайбы «Металлурга» в матче с «Сибирью» отменили после видеопросмотров
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В Магнитогорске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимает новосибирскую «Сибирь». Идёт третий период, счёт 6:3 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Зернов (Гололобов, Карпов) – 06:28 (4x5)     2:0 Зернов (Кошелев) – 10:52 (5x4)     3:0 Джонсон (Пресс, Юров) – 14:19 (5x4)     4:0 Михайлис (Юров, Пресс) – 21:41 (5x5)     4:1 Белоусов (Бутузов, Костин) – 33:34 (5x5)     5:1 Кошелев (Карпов, Яковлев) – 34:51 (5x4)     5:2 Бутузов (Прохоркин) – 39:04 (5x5)     5:3 Спиридонов (Климович, Ахияров) – 47:29 (5x5)     6:3 Яковлев – 54:13 (5x5)    

В конце второй двадцатиминутки форвард «Магнитки» Данила Юров забросил шестую шайбу в ворота гостей. Однако после видеопросмотра, запрошенного тренерским штабом «Сибири», шайбу отменили из-за положения «вне игры».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В середине третьего периода по этой же причине отменили шайбу Никиты Михайлиса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Главными арбитрами на встрече работают Денис Наумов и Евгений Ромасько.

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