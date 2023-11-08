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«Вашингтон» поместил Бекстрёма в долгосрочный список травмированных

«Вашингтон» поместил Бекстрёма в долгосрочный список травмированных
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«Вашингтон Кэпиталз» поместил шведского нападающего Никласа Бекстрёма в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба «столичных». Напомним, хоккеист приостановил выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

Кроме этого, «Вашингтон Кэпиталз» вызвал из Американской хоккейной лиги форварда Майкла Сгарбоссу. В текущей регулярке АХЛ нападающий набрал 12 (3+9) очков в 11 играх в составе «Херши».

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

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