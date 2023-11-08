Ткачёв — о А. Заварухине: лучший комплимент тренеру — это хорошая игра хоккеистов

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв рассказал об изменениях в игре челябинского клуба с приходом Алексея Заварухина на пост главного тренера клуба.

«За счёт чего «Трактор» прибавил после смены главного тренера? Честно говоря, нет ничего нового. За такой короткий срок сложно что-то изменить кардинально. Есть некоторые детали и тонкости, которые мы поправили. Наверное, самое главное — это то, что желание ребят побеждать вышло на первое место. И это нас тянет вперёд. Мы хотим выигрывать. Все выходят на лёд, пластаются, выполняют игровое задание. От этого хороший результат.

Просили руководство оставить Заварухина во главе команды? Со стороны игроков самый лучший комплимент тренеру — это хорошая игра. Мы рады, что у нас на данный момент такой хороший коллектив. И это нам помогает. Хорошее настроение, плюс нам очень приятно, что на наши матчи приходят полные трибуны. То, что сейчас показывает команда, заслуга всех — и болельщиков, и тренеров, и игроков», — цитирует Ткачёва «Известия».

В текущем сезоне Ткачёв сыграл 28 матчей, в которых набрал 20 (6+14) очков.