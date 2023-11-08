Терещенко — об отъезде молодых хоккеистов: ограничивать сферу возможностей неправильно

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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал заявление президента ФХР Владислава Третьяка о подготовке ограничений на переход в зарубежные клубы для молодых игроков.

«У спортивных и общеобразовательных школ должны быть договорённости. Нужно готовить тренеров и создавать конкретные программы поэтапного развития будущих хоккеистов. Ограничивать сферу возможностей просто неправильно.

Чтобы наши молодые ребята не уезжали за рубеж, нужно создавать всё необходимое: возможность учиться и тренироваться. Спортивная карьера закончится, а образование сделает тебя востребованным, насколько это возможно. Это ещё Вячеслав Александрович Фетисов говорил», — заявил Терещенко RT.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных хоккеистов.