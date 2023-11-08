«Я достоин этого». 18-летний защитник «Авангарда» — о выборе в первом раунде драфта НХЛ

18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о выборе в первом раунде драфта НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш». Напомним, «лавины» выбрали российского игрока обороны под 31-м номером.

«С начала прошлого сезона задал себе планку – быть выбранным в первом раунде драфта НХЛ. Думаю, я достоин этого, и доказывал весь сезон своей работой.

Первая реакция, когда в «Колорадо» назвали мою фамилию? Да обрадовался просто. Там же всё так долго по времени было, полтора-два часа сидели и не двигались, я устал сидеть, думаю, когда я уже выйду. И вот меня объявили. Наконец-то можно встать и пройтись (смеётся). Ну и понимал, конечно, что это первый раунд, то, чего я и хотел.

В Америке удалось погулять, три-четыре дня до драфта пожил ещё у агента в Майами. В целом всё понравилось, но люди другие. Еда тоже другая, много острого, а острое я не люблю. Отношение к россиянам вполне адекватное, никаких неприятных случаев не было», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Гуляевым читайте на «Чемпионате» завтра, 9 ноября, в 10:00 мск.