«Миннесота» обменяла 23-летнего канадского защитника в «Сан-Хосе»

«Миннесота Уайлд» обменяла 23-летнего канадского защитника Калена Эддисона в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает журналист Кевин Уикс в соцсети Х (ранее Twitter). Взамен «дикари» получат выбор в пятом раунде драфта 2026 года.

В текущем сезоне игрок обороны сыграл 12 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами с шестью минутами штрафа. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Эддисон провёл за «Миннесоту» 92 игры, в которых забросил пять шайб и отдал 33 результативных передач, набрав в общей сложности 38 очков с показателем полезности «-24».

«Миннесота Уайлд» с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице Запада, «Сан-Хосе» с одной победой и тремя результативными баллами замыкает таблицу Запада.