«Начали немного заигрываться». Данила Юров — о победе «Металлурга» над «Сибирью»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал домашнюю победу над «Сибирью» (6:3).

«Начали очень хорошо. Потом, когда уже повели крупно в счёте, начали немного заигрываться, и соперник наказал. Потом, в принципе, собрались. В перерыве нам сказали сохранять нашу солидность. Мы сделали это и спокойно добыли победу.

Что стало получаться при розыгрыше «лишнего»? Начали от простого: броски. Стали побольше бросать. И она сама заходит. Отскок кто-то находит. Поэтому сейчас будем больше бросать, а потом уже будут проходить красивые передачи.

«Сибирь» реально не была готова к такой активной игре «Металлурга» в меньшинстве и большинстве в первом периоде? Думаю, на них могла сказаться тяжёлая дорога. Всё равно это даёт отпечаток. По себе знаем. Да, где-то они проспали первый период. Не скажу, что они не готовы были, просто, видимо, наложился этот переезд. Понимаю соперников: из-за отсутствия аэропорта им приходится тяжко.

Игроков «Металлурга» не удивляло, что соперник по ходу игры не стал менять Дениса Костина? Немного удивляло. Но если вспомнить, Красоткин последние игры играл без замен. Я думаю, что тут уже ему нужно было реально отдохнуть от игр и не загонять его в глубокую яму. Обычное дело. Тем более, второму вратарю дали шанс. Я не скажу, что Костин свои шайбы пропустил.

«Сибири» удалось вернуться в игру, она смогла перестроиться по ходу матча? Наверное, мы просто заигрываться начали в атаке. Хотели до верного уже разыграть. Судьба наказала нас.

В какой момент пришло понимание, что «Металлургу» вдруг может быть непросто в этом матче? Когда 5:3 стало. Один нелепый рикошет, и уже «качели» такие хорошие были бы. Хорошо, что выстояли и забили.

Как «Металлург» сыграл в игре «пять на пять»? Опять же, повторюсь, заигрывались, наказывали нас за это. Пропустили несколько контратак. Уже в третьем периоде закрыли нас в зоне. Там на прямых ногах оборонялись, они нас крутили-крутили… Но мы выстояли.

Следующий соперник – «Ак Барс», как его обыграть? Так же, как мы умеем: с шайбой в атаку, лезть нагло, бросать. Я думаю, нам по силам их обыграть. Поэтому будем играть также как и всегда», — цитирует Юрова пресс-служба «Металлурга».