«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо»

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На 18-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева открыл счёт в игре. За 30 секунд до конца первого периода Девин Броссо с передачи Тайлера Вона восстановил равенство в счёте.
На восьмой минуте второго периода Владислав Михайлов с передачи Артёма Ильенко вновь вывел москвичей вперёд. Спустя минуту Люк Локхарт с передачи Райана Меркли сделал счёт 2:2.
В овертайме Брэндон Макмиллан принёс гостям победу.
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В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с минскими одноклубниками 12 ноября. «Куньлунь» отправится в гости к «Барысу» 10 ноября.
- 8 ноября 2023
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