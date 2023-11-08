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«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо»

«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо»
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 18-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева открыл счёт в игре. За 30 секунд до конца первого периода Девин Броссо с передачи Тайлера Вона восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте второго периода Владислав Михайлов с передачи Артёма Ильенко вновь вывел москвичей вперёд. Спустя минуту Люк Локхарт с передачи Райана Меркли сделал счёт 2:2.

В овертайме Брэндон Макмиллан принёс гостям победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пакетт (Уил, Гусев) – 17:58 (5x4)     1:1 Броссо (Вон) – 19:30 (5x5)     2:1 Михайлов (Ильенко) – 27:59 (5x5)     2:2 Локхарт (Меркли) – 28:59 (5x5)     2:3 Макмиллан (Вон, Пулккинен) – 62:17 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с минскими одноклубниками 12 ноября. «Куньлунь» отправится в гости к «Барысу» 10 ноября.

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