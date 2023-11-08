«Куньлунь Ред Стар» впервые в истории КХЛ обыграл московское «Динамо»

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, китайский клуб впервые в истории КХЛ обыграл московский клуб. Напомним, в этом сезоне «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:2 в Мытищах.

После этой победы «Куньлунь» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 42 результативными баллами возглавляет таблицу Запада.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с минскими одноклубниками 12 ноября. «Куньлунь» отправится в гости к «Барысу» 10 ноября.