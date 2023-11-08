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На игру «Нью-Йорк Рейнджерс» пришли жена и сын Артемия Панарина

На игру «Нью-Йорк Рейнджерс» пришли жена и сын Артемия Панарина
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Встречу посетила семья российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина — супруга Алиса Знарок с сыном Лукой.

Фото: MSG Networks

Фото: MSG Networks

Напомним, в игре россиянин стал автором шайбы и результативной передачи. Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Нападающий набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ. В 12 играх Артемий забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.

В следующей игре «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» в ночь на 10 ноября (3:00 мск).

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