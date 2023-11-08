Кудашов — о поражении от «Куньлуня»: не будут все игры выиграны, не было ярких эмоций

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3 ОТ).

«Игра получилась ожидаемо тяжёлой. «Куньлунь» практически все последние матчи цеплялся за очки, уходит в овертайм, там минимальные счета, поэтому на это и настраивались. Поначалу владели инициативой, не забили моменты, и потом игра перешла в тяжёлое и вязкое продолжение. Вот это удаление в овертайме подвело. Но я говорю – и туда могли забить, потому что были моменты, и контратаки могли прозевать. Получилась равная игра.

Конечно, пропущенные голы были обескураживающими. Особенно такие быстрые и такие лёгкие. Вот что самое главное. Не всегда правильно играли и дорабатывали в обороне, потому и получали эти голы.

Есть ли системные претензии к команде по матчу или всё решила реализация? Чемпионат очень сложный. Я уже не раз говорил, что не будут все игры выиграны. Никогда такого не будет. Всё идёт очень ровно. И надо находить в себе силы и эмоции. Чтобы забивать голы, здесь в первую очередь тоже нужны эмоции. Сегодня таких ярких эмоций не было.

Вообще, хоккей – это эмоциональная игра. И если эмоции уходят на второй план, то становится тяжело, но профессионализм игроков заключается в том, чтобы находить эти эмоции. Мы уже пять матчей сыграли на выезде, сегодня одна дома, и дальше снова выезд. Все профессионалы, и все знают, как всё находить. Для этого должен быть здоровый коллектив, тренировки правильно подобраны, но и сами игроки должны находить.

Есть ли план дать сыграть Волкову в ближайших матчах или определились с двойкой вратарей? Пока вот так, но в планах есть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.