Главный тренер «Куньлуня»: в раздевалке сказал: «Может, пришло время тормознуть «Динамо»?»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев оценил гостевую победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Хочу поздравить немногочисленных мытищинских болельщиков с долгожданной победой. Не так часто они у нас получаются, поэтому мы ждём, ждём, и вот наконец дождались. По игре я очень рад, что в конце концов наша работа, которая была проделана и в предыдущих матчах, дала результат. У нас до этого были неплохие игры и с Нижним Новгородом, с которым у нас традиционно складывается всё сложно, и с Череповцом тоже, где в одном случае уступили по буллитам. А здесь нам удалось в овертайме забить. Я очень рад, потому что эти победы нам тяжело даются. И тогда у ребят теряется уверенность, что мы можем выиграть. Но сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, надеюсь, она поможет нам в будущем.

Мы знали, что у «Динамо» девять выигранных матчей подряд. Я перед этим сказал ребятам в раздевалке, что, может быть, пришло время немного тормознуть. И оказалось, как в воду глядел. Но я не знал об этом (смеётся). Так что мы очень рады. Против «Динамо» всегда сложно играть, тут и к гадалке не ходи. Говорили о том, что нельзя удаляться, и что у них первое большинство, которым они всех убивают. И в то же самое время в третьем периоде, когда ни в коем случае нельзя было удаляться, у нас два глупейших удаления. Там игра в принципе могла закончиться, но хорошо, что не закончилась, а закончилась в овертайме нашей победой. Мы этому очень рады.

Первая победа в истории над «Динамо»? Не напоминал команде, что никогда их не обыгрывали. Больше говорили о своей игре, но я уже сказал, что «Динамо» девять раз выиграло, и когда-то эта серия должна была закончиться», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.