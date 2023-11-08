«Эдмонтон» может обменять пик первого раунда драфта, если потребуется спасти сезон

Инсайдер Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic рассказал о возможных действиях «Эдмонтон Ойлерз» для улучшения ситуации в текущем сезоне НХЛ.

«У «Ойлерз» есть право выбора в первом раунде 2024 года и они могут принять решение использовать его для огромного трейда, если это будет нужно для спасения сезона.

Коллега Даррен Дрегер добавляет, что «Эдмонтон» может провести большой обмен, чтобы закрыть сразу несколько потребностей в составе», — написано в статье на сайте.

Напомним, «нефтяники» проиграли девять из одиннадцати игр в текущем чемпионате и находятся на предпоследнем, 15-м, месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем мачте «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» утром 10 ноября (6:30 мск).